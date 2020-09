Англия Бенитес за съперничеството с Моуриньо, трофея в ШЛ, коронавируса в Китай и харченето за играчи 18 септември 2020 | 18:34 - Обновена Прочетена 407 0



Преди един мач си помислих, че имат слабост на десния бек, а те преместиха Михаел Есиен на тази позиция. Той беше толкова добър там, че те нямаха слабо място. Бяха силни, добри с топката, агресивни и добре организирани. Можете да видите колко добре се справиха в Премиър лийг. Говорим си за Формула 1. Ако имат по-добър болид, те ще те изпреварят на правата и това е. В Шампионската лига обаче има много завои и имаш възможността да покажеш уменията си на пилот. Успяхме да се конкурираме и съм горд с моя отбор.



Всички носят маски. Хората спазват дистанция. Където и да отидеш, има антибактериален гел. В ресторантите ти отчитат температурата и ти дават чанта, от която да си вземеш маска и да си я сложиш. И в такситата ти мерят температурата. В хотелите - също, там чистят асансьорите на всеки час. Имаме приложение за пътуване из Далиан и друго приложение за Пекин. Ако си бил близо до някой заразен, то е оранжево. Ако ли не - то е зелено, а ако си заразен - то е червено.



"The rivalry with the Chelsea of Mourinho was good for the game. There was passion and emotion. Rivalry in football is a great thing as long as it is well respected and no-one loses control or breaks the limits"



@MailSport pic.twitter.com/kE7DNUuDjk — The Sack Race (@thesackrace) September 18, 2020 За харченето за играчи



Наставникът на Далиан Про Рафаел Бенитес даде обширно интервю пред “Дейли Мейл”, в което говори за съперничеството си с Челси на Жозе Моуриньо по време на периода си в Ливърпул , спечеления трофей в Шампионската лига с мърсисайдците в Истанбул през 2005-а, мерките против коронавируса в Китай и за липсата на големи харчове за играчи в отборите, които е водил.Съперничеството с Челси на Моуриньо беше добро за играта. Имаше страст и емоции. Съперничеството във футбола е нещо чудесно, стига то да е добре уважавано и никой да не губи контрол или да прекрачва границите. За нас да се конкурираме с тях, с всички пари, които харчеха, говори много за нашия прогрес тогава. Всеки мач беше предизвикателство за това да се мисли с един или два хода напред - ако те направят това, ние ще направим онова и ако сторим онова, те сигурно ще направят това.Преди един мач си помислих, че имат слабост на десния бек, а те преместиха Михаел Есиен на тази позиция. Той беше толкова добър там, че те нямаха слабо място. Бяха силни, добри с топката, агресивни и добре организирани. Можете да видите колко добре се справиха в Премиър лийг. Говорим си за Формула 1. Ако имат по-добър болид, те ще те изпреварят на правата и това е. В Шампионската лига обаче има много завои и имаш възможността да покажеш уменията си на пилот. Успяхме да се конкурираме и съм горд с моя отбор.Феновете ми казват, че това е най-добрият финал в историята на ШЛ. Много пъти съм гледал видеата на фенове от трибуните, които са ги записали с телефоните си. Тогава не успях да усетя тези емоции, но гледаш тези видеа и виждаш какво означават те. Хората казват, че сме имали късмет, но ние отстранихме Ювентус и Челси, които бяха невероятни отбори. Това не беше късмет.Всички носят маски. Хората спазват дистанция. Където и да отидеш, има антибактериален гел. В ресторантите ти отчитат температурата и ти дават чанта, от която да си вземеш маска и да си я сложиш. И в такситата ти мерят температурата. В хотелите - също, там чистят асансьорите на всеки час. Имаме приложение за пътуване из Далиан и друго приложение за Пекин. Ако си бил близо до някой заразен, то е оранжево. Ако ли не - то е зелено, а ако си заразен - то е червено.Винаги съм развивал играчите. Когато започнахме да печелим с Валенсия , президентът ми каза: “Даваме ти парче месо, а ти създаваш играч”. Това беше проблем за мен. Той знаеше, че мога да развивам футболистите и затова не харчеше много пари. Харесва ми да тренирам и развивам, не забравяйте, че бях учител по физическо. Но не съм харчел много, дори и в Реал Мадрид . Може би единственият случай беше в Наполи , когато трансформирахме отбора и го направихме интернационален по желание на президента. В Нюкасъл похарчихме повече от останалите, когато спечелихме Чемпиъншип, а за другите ми отбори - Ливърпул, Интер и Реал Мадрид, говорете каквото си поискате, но не бяхме тези, които харчат най-много, а бяхме в битката за върха. 0



