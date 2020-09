НБА Янис Адетокумбо отново спечели наградата за MVP и се нареди до Джордан и Олайджуон 18 септември 2020 | 18:23 Прочетена 424 0



Янис Адетокумбо за втора поредна година бе награден с приза за “Най-полезен играч” на редовния сезон в Националната Баскетболна Асоциация. Суперзвездата на Милуоки Бъкс изпревари лидера на ЛА Лейкърс ЛеБрон Джеймс и звездата на Хюстън Джеймс Хардън в гласуването на журналистите, за да се докосне отново до признанието за най-добър играч в НБА. ELITE company.



Giannis joins Michael Jordan and Hakeem Olajuwon as the only players to win MVP & DPOY in the same season. pic.twitter.com/oTUT0Ow4s3 — theScore (@theScore) September 18, 2020 25-годишният грък става едва третият играч в историята на Лигата, който печели отличията за "Най-полезен играч" и "Най-добър защитник" в рамките на един сезон след Майкъл Джордан и Хакийм Олайджуон. Освен това Янис е 12-ят баскетболист, който печели най-ценното индивидуално отличие в НБА в поредни години след Бил Ръсел, Уилт Чембърлейн, Карийм Абдул-Джабар, Моузес Малоун, Лари Бърд, Меджик Джонсън, Майкъл Джордан, Тим Дънкан, Стийв Неш, ЛеБрон Джеймс и Стеф Къри. Giannis joins MJ and Hakeem as the only players in NBA history to win MVP and DPOY in the same season. pic.twitter.com/MdYehFPKCD — StatMuse (@statmuse) September 18, 2020 Адетокумбо, който е четирикратен участник в "Мача на звездите", записа през редовния сезон 2019/20 по 29.5 точки, 13.6 борби и 5.6 асистенции средно на мач, като записа рекордно ниските за носител на наградата 30.4 минути средно на мач. 0



