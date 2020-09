Ново попълнение на Ювентус няма търпение да заиграе с Роналдо

Той вече започна да тренира с новите си съотборници и е наясно, че го очаква война за място в състава. “Кристиано е фантастичен, той е много добър - заяви на пресконференция след представянето си 20-годишният швед - той говори с всички дори за неща извън футбола. Неговите думи са като гориво за мен, късметлия съм да играя с него и се надявам, че ще мога да помогна. Всеки ден е война, винаги трябва да си на 100%. Не може да отидеш на терена и да не си концентриран, защото всички ще забележат моментално. Мисля, че мога да допринеса с енергия. Искам да се забавлявам, когато съм на терена. Бягам много и ще направя всичко, за да помогна на отбора да победи”.

