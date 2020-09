Футболистът от Хамбургер, който блъсна зрител по време на мач, е наказан за 5 мача и глобен

Защитникът на германския Хамбургер ШФ Тони Лайстнер, който блъсна фен на стадиона в края на мача за Купата на страната срещу Динамо (Дрезден) миналата седмица, е наказан с лишаване от права за 5 мача и глобен с 8000 евро, обяви Германският футболен съюз (ГФС) днес.

Роденият в Дрезден Лайстнер се изкачи на трибуните по стълбите през оградата, където се изправи слещу зрител, който скандираше нещо по време на мача. След като размениха по няколко думи, Лайстнер бутна човека на земята, преди да се обърне и да се върне по стълбите на терена. Малко по-късно играчът каза, че е бил обиждан многократно от този мъж.

see @Georam72 thats Toni Leistner from Hamburger SV a true man of honour. One has always to defend his family https://t.co/M50GFVjaVF