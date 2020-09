Талант на Ман Юнайтед ще играе в Чемпиъншип

Един от големите таланти на резеревния отбор на Манчестър Юнайтед до 23 години Джеймс Гарнър ще играе като преотстъпен в Уотфорд през сезон 2020-2021. 19-годишният полузащитник има седем мача за първия състав на "червените дяволи".

We are pleased to announce the signing of highly-rated @ManUtd youngster James Garner on a season-long loan