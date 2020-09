Биндър поведе след втората тренировка за Гран При на Емилия-Романя

Брад Биндър (KTM) оглави класирането след първите две свободни тренировка преди надпреварата за Гран При на Емилия-Романя в клас MotoGP. Южноафриканецът, който по-рано през годината записа своя първи успех по време на Гран При на Чехия, даде резултат от 1:31.628, с който остана на само 0.002 пред Такааки Накагами (LCR Honda).

Трети в следобедната сесия на „Мизано“ остана победителят от сутрешната такава Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT), като времето на французина бе с 0.016 по-слабо от това на Биндър. Четвърти и пети в класирането след първия ден от втория пореден състезателен уикенд на италианското трасе останаха Маверик Винялес (Yamaha) и вторият заводски пилот на KTM Пол Еспаргаро, като двамата останаха съответно на 0.041 и 0.071 от първия.

Останалите пет места, който дават места директно във втората фаза на квалификацията през утрешния ден бяха заети от Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT), Жоан Мир (Suzuki), Мигел Оливейра (Tech 3 KTM), Данило Петручи (Ducati) и Йоан Зарко (Avintia Ducati), като от тях Морбидели, Мир и Оливейра не успяха да подобрят своите сутрешни резултати.

Yamaha

Ducati

Suzuki



Three different philosophies, but nothing to choose between them!#EmiliaRomagnaGP pic.twitter.com/shEcI7dL3Y — MotoGP™ (@MotoGP) September 18, 2020

Местният любимец Валентино Роси (Yamaha), завърши петъчния ден на 15-та позиция, като изоставането му спрямо заветната десета позиция е 0.191.

Утрешната третата свободна тренировка, която ще определи финалното разпределение на местата в топ 10, стартира в 10:55 часа българско време.