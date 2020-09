ЛеБрон Джеймс: Знаем на какво е способен отборът на Денвър

Лидерът на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс сподели, че той и отборът му изпитват уважение към боеспособния отбор на Денвър. Нъгетс излязоха като победители от две поредни серии след изоставане от 1-3 и по този начин си осигуриха първо участие на финалите на конференцията от 11 години насам.

“Денвър е много издръжлив, уверен и добре трениран отбор. Да обърнеш серия след изоставане от 1-3 победи отнема много енергия, усилия и справяне с отчаянието. А те го направиха цели два пъти. Изпитваме огромно уважение към тях и знаем на какво са способни”, отбеляза Джеймс пред репортери.

