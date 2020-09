Стивън Ей Смит: Пол Джордж може да се превърне в новия Дуайт Хауърд

Един от най-известните анализатори на баскетбола отвъд океана - Стивън Ей Смит, даде своето мнение за незадоволителното представяне в плейофите на Пол Джордж. Звездата на Лос Анджелис Клипърс не отговори на високите очаквания към него, а журналистът от ESPN го сравни с центъра на ЛА Лейкърс Дуайт Хауърд. Реджи Милър не се върза на оправданията на играчите на Клипърс

“Не можем да пренебрегнем ситуацията, свързана с Пол Джордж. Разбирам, че той е един от най-добрите момчета в Лигата, притежава статут на звезда, но въпреки това той просто не успя да отговори на високите си очаквания в плейофите. Постоянно пропускаше изстрели, наистина игра слабо, а най-голямото нещо, на което трябва да обърнем внимание е, че Пол Джордж може да се превърне в новия Дуайт Хауърд.

Дуайт Хауърд беше основният човек в Орландо точно както Пол Джордж имаше основна роля в Индиана. Хауърд поиска да напусне, отиде в Лос Анджелис, след това премина в Хюстън, а по-късно започна да обикаля отборите - Вашингтон и Шарлът, защото вече не беше звезда”, сподели Смит в предаването First Take.

