Треньорът на Денвър: Искахме да започнем серията с Лейкърс от 1-3, но не ни позволиха

Денвър е единственият отбор в историята на НБА, който успя да спечели две последователни серии при изоставане от 1-3 победи. Нъгетс се справиха в седем мача първо с Юта Джаз, а след това отстраниха и ЛА Клипърс при същия развой. Старши треньорът на тима Майк Малоун пък използва именно двата обрата от 1-3, за да се пошегува на пресконференцията преди финалната серия с ЛА Лейкърс.

Mike Malone: "We actually did petition the league to see if we could start the series down 3-1.”