Пиоли: Бях притеснен, но показахме, че сме готови

“Опитах се да изглеждам спокоен на пресконференцията преди мача, но все пак бях малко притеснен, тъй като не е лесно да изиграеш толкова важен мач след едва три седмици тренировки. Въпреки това, доказахме, че сме готови чрез нашия котрол върху мача. Притеснявах се не за качеството на състава, а за физическото ни състояние на този етап.

Pioli spoke to Sky:"Yesterday I presented myself in a positive way during the press conference, but I was worried. Playing such important match after 3 weeks is not easy." pic.twitter.com/hi7EddTT0m