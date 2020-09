Куартараро най-бърз в първата тренировка на "Мизано"

Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) записа най-доброто време в първата свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Емилия-Романя в клас MotoGP.

Французинът даде време от 1:31.721, с което остана на само 0.090 пред своя съотборник и победител от Гран При на Сан Марино преди седмица Франко Морбидели. Тройката в първата сесия от втория последователен уикенд на „Мизано“ бе запълнена от Пол Еспаргаро (KTM), който завърши на 0.120 от лидера.

Останалите места в топ 10, даващи право на директно участие във втората фаза на утрешната квалификация към момента се заемат от Жоан Мир (Suzuki), Мигел Оливейра (Tech 3 KTM), Такааки Накагами (LCR Honda), Андреа Довициозо (Ducati), Йоан Зарко (Avintia Ducati), Алейш Еспаргаро (Aprilia) и Франческо Баная (Pramac Ducati).

Двамата заводския пилоти на Yamaha Маверик Винялес и Валентино Роси останаха съответно 13-ти и 17-ти, като изоставаха на 0.868 и 1.111 спрямо времето на Куартараро.

Втората тренировка преди Гран При на Емилия-Романя ще с начален час 15:10 българско време днес следобед.