НБА Маями направи нов страхотен обрат, поведе на Бостън с 2-0 18 септември 2020 | 10:45



10-1 in the postseason... the BEST PLAY from each of Miami's #NBAPlayoffs WINS!



They seek 11-1 and a 3-0 ECF lead on Saturday at 8:30pm/et on ESPN. pic.twitter.com/fsCIb99JzL — NBA (@NBA) September 18, 2020 Горан Драгич бе най-резултатен в мача с 25 точки, а Бам Адебайо добави 21, от които 15 в ключовата трета част за успеха на Маями.

Bam Adebayo scores 15 PTS on 7-8 shooting in the 3rd Q to bring the @MiamiHEAT back from 17 down in Game 2 of the ECF! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/SZK9GC0C6v — NBA.com/Stats (@nbastats) September 18, 2020 Бостън имаше аванс от 17 точки, но "горещите" взеха третата четвърт с 37:17 и стопиха пасива. Това е най-голямото завръщане в клубната история на Маями в елиминациите.



Шестима играчи на Маями завършиха с двуцифрени точкови показатели, като Горан Драгич се отчете с 25 точки и 5 асистенции, Бам Адебайо добави 21 точки и 10 борби, Дънкан Робинсън се отличи 18, а Джим Бътлър с 14 точки.



За Бостън най-резултатен бе Кемба Уокър с 23 точки и 7 борби. Джейсън Тейтъм и Джейлън Браун останаха с по 21.



