Торонто замества Гасол с основен играч на ЛА Клипърс

Промените в Лос Анджелис Клипърс изглеждат неизбежни, а те може да стартират с напускането на крилото Монтрез Херъл. 26-годишният баскетболист е с изтичащ договор, а основен претендент за подписа му е действащият шампион Торонто Раптърс, предават източници на Legion Hoops.

Raptors will make a run at signing Clippers big man Montrez Harrell this offseason, source tells me.