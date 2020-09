Бруклин подготвя сделка с Ню Орлиънс, разделя се с двама титуляри

Настоящият сезон в НБА все още не е приключил, но трансферните слухове вече започнаха да се въртят из социалните мрежи. Отборът на Бруклин Нетс, който от новия сезон ще бъде воден от легендата Стив Неш, ще се пробва да прибави плеймейкъра на Ню Орлиънс Джрю Холидей към редиците си, предава журналистът от Heavy.com Брандън Робинсън.

Nets are interested in Jrue Holiday.



Players & picks have been discussed.



Have heard that Nets offer is Dinwiddie/Allen/Musa and a protected future 1st.



An interesting offer, for sure, nothing can be done before the Bubble ends and a trade window opens. pic.twitter.com/18rwrxVRWb