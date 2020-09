Реджи Милър не се върза на оправданията на играчите на Клипърс

Легендата на Индиана Пейсърс Реджи Милър реагира на отпадането на Лос Анджелис Клипърс от плейофите на НБА. Както е известно, калифорнийци допуснаха неочакван обрат от 3-1 до 3-4 от Денвър Нъгетс и се простиха с шансовете си за титла. След елиминацията звездите на тима Пол Джордж и Лу Уилямс посочиха липсата на химия като една от причините за поражението. Милър обаче отказа да повярва на подобни извинения.

Reggie Miller on the Clips: "You can’t tell me it was all about chemistry. Their cross-town rival has a brand-new coach in Frank Vogel. They’ve got, what, 6-7 new players as well? Avery Bradley is not even in the bubble? … So everyone’s dealing with chemistry in the restart."