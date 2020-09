Официално: Рома се подсили с талантлив защитник

Междувременно, като част от сделката, римляните ще преотстъпят на “жълто-сините” за същия период от време трима свои играчи - Мерт Четин, Матео Канселиери и Абудрамане Диаби. Техните наеми също включват задължително откупуване. От Рома допълват, че ще трябва да доплатят 13,5 млн. евро, както и още 3,5 млн. евро под формата на бонуси за талантливия бранител.

DONE DEAL Marash Kumbulla is officially an #ASRoma player! pic.twitter.com/aoPdBHrDGz