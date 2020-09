COVID-19 спря отбор от участие в Еврокъп

Макаби Ришон ЛеЦион се оттегли от участие във втория по сила турнир под егидата на Евролигата - Еврокъп. Причината за отказа на израелския тим да се включи в надпреварата през новия сезон е финансовата несигурност, породена от пандемията от COVID-19, която все още влияе на спортните клубове и организации.

Макаби дебютира в турнира през изминалия сезон, когато завърши на пето място в група “А” с актив от 2 победи и 8 загуби. От ръководството на турнира вече избраха заместник на израелците - Морнар Бар.

.@MornarBar joins 7DAYSEuroCup!



Click on the link below for more info!#RoadToGreatness#EUROLEAGUEUNITED