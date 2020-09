Лудогорец Лудогорец зарадва деца на социално слаби родители 17 септември 2020 | 14:57 - Обновена Прочетена 213 0



копирано





Малките момичета и момчета посрещнаха Ренан с домашна питка, мед и грозде, а след това си направиха снимки с него. "Щастлив съм да видя толкова усмихнати лица", коментира Ренан, който предаде поздрави на малките фенове от целия отбор на Лудогорец.



Събитието е в подкрепа на Европейската футболна асоциация и нейната инициатива #More than football, в която деветкратният шампион участва за поредна година.



Снимка: ludogorets.com Лудогорец зарадва с подаръци ученици от 1 до 7 клас в Основно училище "Д-р Петър Берон" в село Осенец до Разград, където учат деца на социално слаби родители от региона. Лично вратарят на шампионите Ренан дос Сантос посети училището и раздаде предпазни маски, тетрадки, химикалки, топки, шалове и снимки с автограф.Малките момичета и момчета посрещнаха Ренан с домашна питка, мед и грозде, а след това си направиха снимки с него. "Щастлив съм да видя толкова усмихнати лица", коментира Ренан, който предаде поздрави на малките фенове от целия отбор на Лудогорец.Събитието е в подкрепа на Европейската футболна асоциация и нейната инициатива #More than football, в която деветкратният шампион участва за поредна година.Снимка: ludogorets.com

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 213 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1