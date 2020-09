Док Ривърс остава начело на Клипърс

Старши треньорът на Лос Анджелис Клипърс Док Ривърс е обект на множество критики по свой адрес след тоталния провал на тима му в плейофите на НБА. 58-годишният специалист не успя да изпълни високите очаквания начело на отбора, а отпадането още на полуфиналите на Западната конференция в седем мача от Денвър преля чашата на търпението от страна на феновете. Още повече, че елиминацията дойде след обрат от 3-1 победи.

According to @ChrisBHaynes, Doc Rivers WILL return as the Clippers head coach next season.