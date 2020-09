Марк Гасол се завръща в Европа?

Центърът на Торонто Раптърс Марк Гасол обмисля да напусне НБА и да продължи кариерата си в Европа, твърдят от испанското радио “Cadena Ser”. Договорът на 35-годишния испанец с канадския тим приключва след официалния край на сезона в Лигата и това ще му позволи да се превърне в свободен агент.

Marc Gasol will consider leaving the NBA and returning to play in Europe this offseason, per Xavi Garcia



Gasol is a free agent this season and a return to Europe will be mainly due to family reasons. pic.twitter.com/Lf0rEcoyCe