Баутиста-Агут стана татко

Ya tenemos a Mini Rober en brazos! La mama, una campeona, y el bebe estan muy bien. Estamos inmensamente felices Mini Rober was born today! Both mum and baby are doing well... We can’t be happier!

A post shared by Roberto Bautista Agut (@robertobautistaagut) on Sep 15, 2020 at 12:32pm PDT