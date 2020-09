Тенис Краля на клея се завърна с експресна победа срещу полуфиналист от US Open 16 септември 2020 | 21:46 Прочетена 1136 0



копирано





Двамата тенисисти печелеха своите подавания в първите три гейма, след което поставеният под номер 2 в схемата беше пълен господар на корта. Той проби на два пъти сервиса на полуфиналиста от US Open и така спечели първия сет с 6:1. Кареньо Буста и Надал взеха първите си подавания и във втория сет, но след това деветкратният победител в турнира направи нови три пробива, за да затвори и втората част с 6:1. Така Надал ще срещне някого измежду Милош Раонич и Душан Лайович в третия кръг. Back with a BANG!@RafaelNadal returns to the ATP Tour in style #IBI20 pic.twitter.com/uhPaEpmpkm — ATP Tour (@atptour) September 16, 2020 Световният номер 2 Рафаел Надал направи силно завръщане на корта. Испанецът постигна безпроблемна победа с 6:1, 6:1 за едва 73 минути срещу своя сънародник Пабло Кареньо Буста в мач от втория кръг на турнира от сериите “Мастърс 1000” в Рим. Това беше първи официален мач за Краля на клея от 1 март тази година, когато той спечели състезанието в Акапулко. Също така Надал не беше играл на любимата си настилка от миналогодишния финал на “Ролан Гарос”.Двамата тенисисти печелеха своите подавания в първите три гейма, след което поставеният под номер 2 в схемата беше пълен господар на корта. Той проби на два пъти сервиса на полуфиналиста от US Open и така спечели първия сет с 6:1. Кареньо Буста и Надал взеха първите си подавания и във втория сет, но след това деветкратният победител в турнира направи нови три пробива, за да затвори и втората част с 6:1. Така Надал ще срещне някого измежду Милош Раонич и Душан Лайович в третия кръг.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 1136 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1