Везенков с добри изяви при победа на Олимпиакос

Гръцкият гранд Олимпиакос победи Байерн (Мюнхен) с 82:68 (10:17, 21:15, 27:17, 24:19) и завърши на третото място на предсезонния турнир на Евролигата в испанския град Валенсия.

Гръцкият тим отстъпваше с 31:32 на почивката, но направи обрат след силно второ полувреме.

Най-резултатни за Олимпиакос с по 13 точки бяха Хасан Мартин и Янулис Ларенцакис. Звездата на тима Костас Слукас пък завърши със 7 точки и цели 13 асистенции.

За Байерн се отличи Владимир Лучич с 11 точки.



A sign of things to come for @kos_slou as he nears his second regular season EuroLeague debut with @olympiacosbc #EuroLeagueisBack pic.twitter.com/QnN5o2iTaa