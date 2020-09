Англия Вернер посочи защо е предпочел Челси пред Ливърпул 16 септември 2020 | 20:09 - Обновена Прочетена 1144 0



копирано





Челси подписа договор с 24-годишния германски нападател за 50 милиона евро през юни. Вернер, който вкара 34 гола за



"Когато реших да напусна Лайпциг, преговарях с различни клубове. Имаше някои други клубове, с които говорих… като Ливърпул, които имат страхотен отбор. Но накрая реших да премина в Челси... Не само заради стила на футбол, но и заради това, което ми показаха. Обичах да играя в Лайпциг, но за мен беше много важно да дойда в клуб с визия, която отговаря на моя стил. Цялата Висша лига отговаря на моя стил", каза Вернер. "Liverpool are one of the best teams in the world. But I decided for #Chelsea because for me it was the best decision I can take. I am very proud and happy I chose Chelsea.”



- @TimoWerner on rejecting Liverpool to join Chelsea. pic.twitter.com/aCNGsJdOLy — Talk Chelsea (@talkchelsea) September 16, 2020 Пандемията от COVID-19 е предотвратила ранна среща лице в лице с Лампард, но Вернер описа как с мениджърът на Челси е бил непрекъснато в контакт по телефона, дори му е изпращал видеоклипове как планира да използва германския национал през този сезон. "Беше странно време, когато не се срещнахме. Срещнахме се тук за първи път заради вируса. Но той ми се обаждаше много, изпращаше ми текстови съобщения и видео, където ми показваше къде иска да играя и стила на футбол, който иска да играя... Наистина това беше важно за мен", добави германецът. ”He called me lot, he text me lot and send me a lot of videos of what style of football he wanted to play."



- @TimoWerner on Frank Lampard l #CFC #Chelsea pic.twitter.com/uo29vOih4L — Talk Chelsea (@talkchelsea) September 16, 2020 Тимът на Челси, който спечели първия мач за сезона с 3:1 срещу Нападателят Тимо Вернер призна, че е бил в преговори за трансфер в Ливърпул , но в крайна сметка е избрал Челси , тъй като този отбор е подходящ на стила му на игра. Мениджърът Франк Лампард също е бил в основата при вземането на решението.Челси подписа договор с 24-годишния германски нападател за 50 милиона евро през юни. Вернер, който вкара 34 гола за РБ Лайпциг през изминалата кампания, беше пред преминаване в шампиона на Англия Ливърпул, но заяви, че е избрал Челси, тъй като е бил убеден, че ще се развие допълнително под ръководството на Лампард."Когато реших да напусна Лайпциг, преговарях с различни клубове. Имаше някои други клубове, с които говорих… като Ливърпул, които имат страхотен отбор. Но накрая реших да премина в Челси... Не само заради стила на футбол, но и заради това, което ми показаха. Обичах да играя в Лайпциг, но за мен беше много важно да дойда в клуб с визия, която отговаря на моя стил. Цялата Висша лига отговаря на моя стил", каза Вернер.Пандемията от COVID-19 е предотвратила ранна среща лице в лице с Лампард, но Вернер описа как с мениджърът на Челси е бил непрекъснато в контакт по телефона, дори му е изпращал видеоклипове как планира да използва германския национал през този сезон. "Беше странно време, когато не се срещнахме. Срещнахме се тук за първи път заради вируса. Но той ми се обаждаше много, изпращаше ми текстови съобщения и видео, където ми показваше къде иска да играя и стила на футбол, който иска да играя... Наистина това беше важно за мен", добави германецът.Тимът на Челси, който спечели първия мач за сезона с 3:1 срещу Брайтън , е домакин на шампиона Ливърпул в неделя.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1144 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1