Агентът на Бейл: Той е по-близо от всякога да напусне Реал Мадрид

Джонатан Барнет, който е агент на звездата на Реал Мадрид Гарет Бейл , коментира възможността уелсецът да се завърне в Тотнъм . Той призна, че играчът е близо до изхода от “Сантиаго Бернобеу”, но все още трябва много работа да бъде свършена, за да стане това.

“Има да извървим още дълъг път по някои проблеми, но без съмнение Гарет е по-близо до това да напусне Мадрид, в сравнение с който и да било момент в последните седем години. Сделката е сложна, но има причина да вярваме, че тя е близо и че нещата могат да се развият бързо, ако разговорите продължат да вървят добре”, заяви Барнет пред “Скай Спортс”.

Gareth Bale's agent, Jonathan Barnett, has said his client's move to Tottenham from Real Madrid is "close but not done".