Тенис Голям куриоз на мач при жените в Рим, Азаренка срази 40-годишната Винъс Уилямс 16 септември 2020 | 17:45



В следващата фаза Мертенс ще играе с черногорката Данка Ковинич, която разгроми с 6:3, 6:1 поставената под №6 швейцарка Белинда Бенчич.

Mertens receiving an MTO for the nose bleed #IBI20 pic.twitter.com/i2JFSHsvlh — Ashish (@tennis_gifs) September 16, 2020 Междувременно място във втория кръг си осигури финалистката от US Open Виктория Азаренка. Макар че само няколко дни по-рано тя игра на друга настилка и на друг континент, беларускинята показа добра форма и на клей, като победи 40-годишната Винъс Уилямс със 7:6 (7), 6:2. Азаренка ще играе в следващия етап от надпреварата с №3 в схемата София Кенин (САЩ). Куриоз беляза мача между Елизе Мертенс и Магда Линете от втория кръг на турнира в Рим. Поставената под №11 белгийка, която достигна до 1/4-финалите на US Open, не допусна изненада и надви Линете с 6:2, 6:4, но в края на втория сет се случи нещо доста любопитно и неочаквано. Мертенс сервираше при 5:4 за победата, като пропиля 4 мачбола, включително три поредни при 40:0. Полякинята пък стигна до брейкпойнт и в този момент Мертенс взе медицински таймаут, тъй като... от носа й потече кръв. След близо 10-минутна пауза Мертенс се върна на корта като нова и заличи брейкбола, а после се пребори за пети мачбол и го реализира.В следващата фаза Мертенс ще играе с черногорката Данка Ковинич, която разгроми с 6:3, 6:1 поставената под №6 швейцарка Белинда Бенчич.Междувременно място във втория кръг си осигури финалистката от US Open Виктория Азаренка. Макар че само няколко дни по-рано тя игра на друга настилка и на друг континент, беларускинята показа добра форма и на клей, като победи 40-годишната Винъс Уилямс със 7:6 (7), 6:2. Азаренка ще играе в следващия етап от надпреварата с №3 в схемата София Кенин (САЩ). 0



