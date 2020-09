Кемба Уокър е недоволен от представянето си

Гардът на Бостън Селтикс Кемба Уокър призна, че трябва да подобри представянето си в плейофите на НБА. 30-годишният плеймейкър записа трети пореден слаб мач, след като пропусна 13 изстрела при загубата на “келтите” от Маями Хийт със 114:117. Маями поведе във финала на Изток след трилър (видео)

“Честно казано, играя ужасно. Просто трябва да се справям по-добре както в нападение, така и в защита. Трябва да взимам по-добри решения на паркета и да реализирам стрелбите си”, призна Кемба след мача.

Kemba Walker: “I’m just playing terrible to be honest. ... I just have to be better.”