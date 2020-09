Тенис Халеп потегли с победа в Рим 16 септември 2020 | 16:25 - Обновена Прочетена 224 0



Световната номер 2 в тениса Симона Халеп започна участието си на “Мастърс” турнира в Рим с победа. Румънката, която е поставена под №1 в схемата, надделя над 99-ата в света италианка Жасмин Паолини с 6:3, 6:4 във втория кръг на надпреварата на червени кортове.



Top seed @Simona_Halep is off and running in Rome ‍ after downing Paolini 6-3, 6-4. #IBI20 pic.twitter.com/QaRlAvR4nd — wta (@WTA) September 16, 2020 Така Халеп увеличи актива си от началото на годината на 16 победи и едва 2 загуби, като днешният успех е 10-ият й пореден, след като спечели титлите в Дубай и Прага. Припомняме, че тя избра да пропусне US Open и започна да се готви директно за началото на сезона на клей. Паолини влезе в мача с повече увереност и реализира първия пробив за ранна преднина от 0:2, но до края на сета успя да спечели само още един гейм. Румънката се справяше страхотно на посрещане, като успя да пробие сервиса на италианката четири поредни пъти, за да затвори сета при 6:3. One of the best points of the match and it goes to @Simona_Halep! #IBI20 pic.twitter.com/iKYxzMw2iX — wta (@WTA) September 16, 2020 През втората част на срещата тенисистките разчитаха повече на доброто си посрещане, в резултат на което се стигна до това да си разменят шест поредни пробива. Халеп демонстрира по-високата си класа и спечели последните три гейма, а победата й дойде след двойна грешка от ракетата на Паолини - 6:3, 6:4.



В третия кръг Халеп ще се изправи срещу победителката от срещата между Даяна Ястремска и Аманда Анисимова.

