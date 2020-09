Меджик Джонсън предизвика провала на Клипърс

Легендата на Лос Анджелис Лейкърс Меджик Джонсън предизвика съдбата. Петкратният шампион с “езерняците”, който напоследък е доста активен в социалните мрежи поради плейофите на НБА, само преди няколко дни предрече финал на конференцията между Лейкърс и Клипърс. Меджик публикува статус в профила си в “Туитър”, след като двата тима си осигуриха аванс от 3-1 победи в своите серии. Денвър елиминира ЛА Клипърс на полуфиналите на Запад и влезе в историята (видео)

I’m so excited that I’m going to see the Lakers vs. Clippers for the Western Conference Finals!!! The battle of the best in LA! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) September 11, 2020

“Толкова съм развълнуван, че ще видя серия между Лейкърс и Клипърс на финалите на Западната конференция. Двубой на най-добрите в Ел Ей!”, звучеше публикацията на Меджик, когато двата тима бяха смятани за сигурни финалисти.

Денвър обаче пренаписа историята и изхвърли Клипърс след нов обрат от 1-3, а Джонсън просто не можеше да повярва, че Клипърс допуснаха обрат.

The Clippers choked again. ‍ They choked against Houston in 2015 and they choked tonight against the Denver Nuggets. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) September 16, 2020

“Клипърс отново изпуснаха преднина. Направиха го срещу Хюстън през 2015-а, направиха го и тази вечер срещу Денвър”, гласи единият пост на Меджик, а в друг, публикуван малко по-късно, заяви, че Лейкърс винаги ще е клуб №1 в Лос Анджелис и това никога няма да се промени.