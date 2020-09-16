ЦСКА-София Cska-Sofia

Черно море 1:1 ЦСКА-София

последен:
12.09.2020

ЦСКА-София - Лудогорец

следващ:
20.09.2020

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Стамен Белчев
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент

ЦСКА

Обявиха съдиите за ЦСКА-София - Лудогорец и Левски - ЦСКА 1948

16 септември 2020 | 15:20
Прочетена 1246
Обявиха съдиите за ЦСКА-София - Лудогорец и Левски - ЦСКА 1948
  • копирано
  • 8
Георги Кабаков ще ръководи
ЦСКА-София срещу Лудогорец, докато
Волен Чинков ще бъде главен съдия на двубоя между Левски и ЦСКА 1948

СК към БФС обяви съдийските назначения за мачовете от шестия кръг в efbet Лига. Срещата между ЦСКА-София и Лудогорец е поверена на Георги Кабаков, който през последните години често получава наряди за този двубой. Мачът между Левски и ЦСКА 1948 ще бъде ръководен от Волен Чинков.

Ето всички наряди:

18 септември, петък от 18.45 часа
ФК Царско село 2015 - ПОФК Ботев Враца
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Иван Захариев Вълчев

18 септември, петък от 21.00 часа
ПФК Монтана 1921 - ПФК Ботев Пловдив
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Стоян Христов Денев

19 септември, събота от 18.45 часа
ПФК Берое - ПФК Черно море
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Мартин Живков Богдев

19 септември, събота от 21.00 часа
ПФК Левски - ФК ЦСКА 1948
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Атанас Петров Бозев

20 септември, неделя от 17.45 часа
ФК Етър - ПФК Локомотив 1926
ГС: Георги Николов Николов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Радан Василев Мирянов

20 септември, неделя от 20.30 часа
ПФК ЦСКА-София - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Костадин Георгиев Стоичков

21 септември, понеделник 20.30 часа
ФК Арда - ПФК Славия 1913
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Йордан Костадинов Иванов

Още по темата
  • копирано
  • 8
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 1246

Добави коментар ›› Коментари (7)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
Банго Васил от Ловеч
(Гост) 7
отговор
16 септември 2020 | 15:44

Оркестъра сме готови. Ще стане шоу. Рейтинг: 2 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
haha
(Гост) 5
отговор
16 септември 2020 | 15:39

Ама те Литекс да вземат и да бият случайно другите отбори няма да позволим да дръпнат напред Рейтинг: 2 0

Г.Г. - Литекс Микрево
(Гост) 4
отговор
16 септември 2020 | 15:34

Кабака ще свири квото аз поръчам вечерта след мача ще ми свири в ресторанта в ВИП ложата Рейтинг: 1 2

ЛИТЕКС НЕ Е ЦСКА
(Гост) 3
отговор
16 септември 2020 | 15:32

ОРАНЖЕВИЯТ СЬДЯ ТАКА Е КАК ЗАПОЧВА МАЧА С ДВА ЧЕРВЕНИ КАРТОНА ЗА ЛУДОГОРЕЦ ТРИ ИЗМИСЛЕНИ ЗАСАДИ И ОТЕМЕНЕН ГОЛ ЗА ЛУДОГОРЕЦ ДВЕ ИЗМИСЛЕНИ ДУСПИ ЗА ЛИТЕКС НАЛИ ОРАНЖЕВ КАБАКОВ ЛИТЕКС НЕЕ ЦСКА И НИКОГАНЯМА ДА БЬДЕ КАЗАХ Рейтинг: 4 2

т
(Гост)
16 септември 2020 | 15:34

Т.н оранжев съдия закла ЦСКА на финала с Локо ПД. Червен картон за Малинов и стотици други ситуация за засади и фаулове бяха в полза на Доковците. Видя се в Европа как им свириха на разградските... но там са мирни. Рейтинг: 2 2

До....
(Гост) 2
отговор
16 септември 2020 | 15:28

Те и пак немогат да бият зеления звяр Лудогорец Рейтинг: 3 5

т
(Гост)
16 септември 2020 | 15:35

С толкова каптагон, телевизии, кораби и държавни пари... какво да биеш?? Рейтинг: 2 1

....
(Гост) 1
отговор
16 септември 2020 | 15:27

Хе хе пак 14 червени срещу 11 зелени Рейтинг: 4 2 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

              ››
              
                ЦСКА
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  БАТЕ Борисов вече е в софийския "Хилтън"
                
                
                  БАТЕ Борисов вече е в софийския "Хилтън"

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА удари шампиона на Испания преди 39 години
                
                
                  ЦСКА удари шампиона на Испания преди 39 години

                 
                
              

              

                
                  
                  БАТЕ призна за още проблеми заради COVID-19, така беларусите тръгнаха за София (снимки)
                
                
                  БАТЕ призна за още проблеми заради COVID-19, така беларусите тръгнаха за София (снимки)

                 
                
              

              

                
                  
                  Белчев: Надявам се ние да нарушим традициите, свързани с БАТЕ и българските отбори
                
                
                  Белчев: Надявам се ние да нарушим традициите, свързани с БАТЕ и българските отбори

                 
                
              

              

                
                  
                  "Дясната ръка" на Стамен Белчев: Разузнаваме БАТЕ от миналата година
                
                
                  "Дясната ръка" на Стамен Белчев: Разузнаваме БАТЕ от миналата година

                 
                
              

              

                
                  
                  БФС глоби Черно море и ЦСКА-София след дербито на "Тича"
                
                
                  БФС глоби Черно море и ЦСКА-София след дербито на "Тича"

                 
                
              

              

                
                  
                  Журналист от Беларус: ЦСКА е непознат отбор, знам за разделението и ЦСКА 1948
                
                
                  Журналист от Беларус: ЦСКА е непознат отбор, знам за разделението и ЦСКА 1948

                 
                
              

              

                
                  
                  Всички на "Армията" дадоха отрицателни тестове за коронавирус
                
                
                  Всички на "Армията" дадоха отрицателни тестове за коронавирус

                 
                
              

              

                
                  
                  Освободиха бившия капитан на ЦСКА, съдът не успял да установи посоката на павето
                
                
                  Освободиха бившия капитан на ЦСКА, съдът не успял да установи посоката на павето

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА-София пусна билетите за дербито с Лудогорец
                
                
                  ЦСКА-София пусна билетите за дербито с Лудогорец

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            











	
	
		
 Календар 

		calendar_icon
	
	

                

                    календар
                    затвори
                

           

        
	

	


        

            

            
            
            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        



          

            

              ››
              
                efbet Лига
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Статистика твърди: efbet Лига е третото най-грубо първенство в Европа
                
                
                  Статистика твърди: efbet Лига е третото най-грубо първенство в Европа

                 
                
              

              

                
                  
                  Халф на Берое се размина с тежка контузия
                
                
                  Халф на Берое се размина с тежка контузия

                 
                
              

              

                
                  
                  БФС глоби Черно море и ЦСКА-София след дербито на "Тича"
                
                
                  БФС глоби Черно море и ЦСКА-София след дербито на "Тича"

                 
                
              

              

                
                  
                  Монтана се раздели със защитник
                
                
                  Монтана се раздели със защитник

                 
                
              

              

                
                  
                  Вратарят на Берое: Очаквахме да сме на второ място (видео)
                
                
                  Вратарят на Берое: Очаквахме да сме на второ място (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Мартин Кушев: Двата гола на Берое са наши
                
                
                  Мартин Кушев: Двата гола на Берое са наши

                 
                
              

              

                
                  
                  Херо: В 9 от 10 полувремена сме без гол, но още забелязвам бели петна
                
                
                  Херо: В 9 от 10 полувремена сме без гол, но още забелязвам бели петна

                 
                
              

              

                
                  
                  Голмайсторът на Берое: Работим здраво и резултатите идват
                
                
                  Голмайсторът на Берое: Работим здраво и резултатите идват

                 
                
              

              

                
                  
                  Берое дрънна закъсалия тим на Славия и се залепи плътно зад Лудогорец (видео+галерия)
                
                
                  Берое дрънна закъсалия тим на Славия и се залепи плътно зад Лудогорец (видео+галерия)

                 
                
              

              

                
                  
                  Защитник разтрогва с Монтана, ще чака за чужбина
                
                
                  Защитник разтрогва с Монтана, ще чака за чужбина

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Левски, ЦСКА-София и Лудогорец с огромни загуби ...
22 април 2020

През последната седмица се разрази сериозна полемика какви са загубите на българските футболни клубове заради COVID-19 и дали изобщо имат такива. За съжаление прави впечатление, че надделяват доста некоректни и понякога ...









							
							
						

						
						






Стойчо: Само държавата може да спаси Левски, има ...
06 септември 2020

Стойчо Младенов говори ексклузивно за предаването "Код Спорт" по ТV+. През 2019 година той бе избран за треньор №1 в две държави – България и Казахстан. Със своя отбор Кайсар спечели купата в бившата съветска ...









							
							
							
						


          

            

              ››
              Novini.bg
              
            

            
            
            

              

                
                  Борисов и кабинетът утвърдиха 105 милиона лева за пенсионерите
                
                
                  Борисов и кабинетът утвърдиха 105 милиона лева за пенсионерите

                
              

              

                
                  Приближени до Мая Манолова нахлуха и отказват да напуснат НС, Караянчева с първи думи
                
                
                  Приближени до Мая Манолова нахлуха и отказват да напуснат НС, Караянчева с първи думи

                
              

              

                
                  КПКОНПИ проверява бивш кадър на ДПС за конфликт на интереси
                
                
                  КПКОНПИ проверява бивш кадър на ДПС за конфликт на интереси

                
              

              

                
                  Ученик с COVID-19 в първия учебен ден в Русе, цялата паралелка под карантина
                
                
                  Ученик с COVID-19 в първия учебен ден в Русе, цялата паралелка под карантина

                
              

              

                
                  10-годишно дете е сред новозаразените с коронавирус в Монтанско 
                
                
                  10-годишно дете е сред новозаразените с коронавирус в Монтанско 

                
              

              

                
                  Лекар, преборил COVID-19: Разбира се, че ме беше страх
                
                
                  Лекар, преборил COVID-19: Разбира се, че ме беше страх

                
              

              

                
                  Агресия на пътя: Джигити изпотрошиха автобус след скандал на пътя 
                
                
                  Агресия на пътя: Джигити изпотрошиха автобус след скандал на пътя 

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			




















    

        

            
Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
  • 
                          
                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    •