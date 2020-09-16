Обявиха съдиите за ЦСКА-София - Лудогорец и Левски - ЦСКА 1948

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ЦСКА
Георги Кабаков ще ръководи
ЦСКА-София срещу Лудогорец, докато
Волен Чинков ще бъде главен съдия на двубоя между Левски и ЦСКА 1948
СК към БФС обяви съдийските назначения за мачовете от шестия кръг в efbet Лига. Срещата между ЦСКА-София и Лудогорец е поверена на Георги Кабаков, който през последните години често получава наряди за този двубой. Мачът между Левски и ЦСКА 1948 ще бъде ръководен от Волен Чинков.
Ето всички наряди:
18 септември, петък от 18.45 часа
ФК Царско село 2015 - ПОФК Ботев Враца
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Иван Захариев Вълчев
18 септември, петък от 21.00 часа
ПФК Монтана 1921 - ПФК Ботев Пловдив
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Стоян Христов Денев
19 септември, събота от 18.45 часа
ПФК Берое - ПФК Черно море
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Мартин Живков Богдев
19 септември, събота от 21.00 часа
ПФК Левски - ФК ЦСКА 1948
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Атанас Петров Бозев
20 септември, неделя от 17.45 часа
ФК Етър - ПФК Локомотив 1926
ГС: Георги Николов Николов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Радан Василев Мирянов
20 септември, неделя от 20.30 часа
ПФК ЦСКА-София - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Костадин Георгиев Стоичков
21 септември, понеделник 20.30 часа
ФК Арда - ПФК Славия 1913
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Йордан Костадинов Иванов
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(Гост) 7
отговор
Оркестъра сме готови. Ще стане шоу. Рейтинг: 2 0
(Гост) 5
отговор
Ама те Литекс да вземат и да бият случайно другите отбори няма да позволим да дръпнат напред Рейтинг: 2 0
(Гост) 4
отговор
Кабака ще свири квото аз поръчам вечерта след мача ще ми свири в ресторанта в ВИП ложата Рейтинг: 1 2
(Гост) 3
отговор
ОРАНЖЕВИЯТ СЬДЯ ТАКА Е КАК ЗАПОЧВА МАЧА С ДВА ЧЕРВЕНИ КАРТОНА ЗА ЛУДОГОРЕЦ ТРИ ИЗМИСЛЕНИ ЗАСАДИ И ОТЕМЕНЕН ГОЛ ЗА ЛУДОГОРЕЦ ДВЕ ИЗМИСЛЕНИ ДУСПИ ЗА ЛИТЕКС НАЛИ ОРАНЖЕВ КАБАКОВ ЛИТЕКС НЕЕ ЦСКА И НИКОГАНЯМА ДА БЬДЕ КАЗАХ Рейтинг: 4 2
(Гост)
Т.н оранжев съдия закла ЦСКА на финала с Локо ПД. Червен картон за Малинов и стотици други ситуация за засади и фаулове бяха в полза на Доковците. Видя се в Европа как им свириха на разградските... но там са мирни. Рейтинг: 2 2
(Гост) 2
отговор
Те и пак немогат да бият зеления звяр Лудогорец Рейтинг: 3 5
(Гост)
С толкова каптагон, телевизии, кораби и държавни пари... какво да биеш?? Рейтинг: 2 1
(Гост) 1
отговор
Хе хе пак 14 червени срещу 11 зелени Рейтинг: 4 2