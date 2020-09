Янис намекна, че ще остане в Милуоки

Звездата на Милуоки Бъкс Янис Адетокумбо за пореден път загатна, че не смята да се разделя с настоящия си отбор, въпреки разочароващото отпадане на “елените” още на полуфиналите на Източната конференция. 25-годишното крило публикува статус в профилите си в социалните мрежи, чрез който намекна, че ще остане в организацията и през следващия сезон.

“Милуоки, благодаря за любовта и подкрепата, която показахте на мен и моите съотборници през настоящия сезон. Вие сте най-добрите фенове в Лигата, нямам търпение за следващия сезон”, написа Янис.

Thank you Milwaukee for all the love and support you showed my teammates and I this season. You guys are the best fans in the league. I can’t wait for next season! #ThroughTheWall #Antetokounbros pic.twitter.com/k5D6HxSZwH