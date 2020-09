ММА Рашад Еванс: Чимаев е най-добрият боец, когото съм виждал 16 септември 2020 | 14:40 Прочетена 299 0



Чимаев бързо изгря на сцената. Той тотално доминира над първите си двама опоненти в UFC, като ги победи в рамките на дни в две различни категории. Мнозина го считат за по-добра версия на Хабиб Нурмагомедов, а Дейна Уайт призна че има големи очаквания от него.



Еванс сподели за дагестанеца, че като атлетизъм не е виждал подобен боец в UFC.

View this post on Instagram A post shared by Khamzat Chimaev (@khamzat_chimaev) on Jul 25, 2020 at 6:51pm PDT “Хамзат Чимаев за мен е най-добрият атлет, когото съм виждал на живо в тренировки. Заклевам се. Не се шегувам. Той е ненормален. Гледах го как тренира в залата на Котюр преди няколко дни и неговата изобретателност, неговите възможности и наблюдения върху играта са на съвсем друго ниво. Искам само да кажа, че опонентите му трябва да се притесняват от него. Наистина всички трябва да се притесняват от него”, заяви Еванс.



Ще видим дали Чимаев ще успее да отговори на очакванията на Еванс този уикенд, когато се изправи срещу Джералд Мершарт. Ако успее, следващият му противник вероятно ще бъде ветеранът Демиан Мая.



