Econic One - българският smart електрически велосипед, който ще промени деня ти 16 септември 2020



Отговорът е нищо.



Предложенията са стотици, но ние бяхме привлечени от една по-специфична категория велосипеди - електрическите. Eljoy Econic One е на пръв поглед стандартен планински велосипед от типа hardtail (твърда рамка и амортисьорна вилка отпред). При по-внимателен поглед обаче веднага се забелязва нещо необичайно - солидната долна тръба на алуминиевата рамка, както и гигантската черна главина на задното колело.



Причината за това е, че инженерите е трябвало да намерят място за електромотор и литиево-йонна батерия, която да му осигурява нужното електричество, без да се компрометира външния вид на велосипеда. Всички сме виждали електрически велосипеди, които изглеждат някак недодялано и са като сглобени в квартален гараж. Тук нещата стоят доста по-различно, защото Econic One изглежда добре и това е видно за всички.



Електромоторът е разположен в задната главина и е способен на пикова мощност от 500 вата, което играе ролята на чудесен помощник в трудни условия. За сравнение, професионален колоездач може да поддържа средна мощност от 400 вата във финалната фаза на етап от Тур дьо Франс.



На практика това означава, че дори да не сте в най-добрата си форма, можете да изследвате стръмни планински пътеки, без това да ви причини аритмия. Важно е да се уточни, че въпреки своя електромотор, Econic One е стандартен велосипед, при който, за да се движите напред, трябва да въртите педалите. Електрическият двигател просто ви помага до максимална скорост от 25 км/ч, но не си представяйте, че можете да натиснете един бутон и да се возите като на скутер.



Което е страхотно, защото смисълът на колоезденето е в това човек да се измори, да потренира, да се разходи и да подиша чист въздух. Още повече, че според моментното ви настроение можете да регулирате степента на подпомагане от страна на електромотора - от 1 до 5. Изпробвахме го от НДК до центъра на Бояна, като без проблеми изкачихме най-големите баири на втора степен.



Батерията се зарежда с помощта на кабел от стандартен домашен контакт за няколко часа, а зарядът в нея е достатъчен за изминаването на над 140 километра. Хубавото в случая е, че батерията е лесна за сваляне, което означава, че можете да оставите колелото в гаража си и да я вземете с вас, за да я заредите на спокойствие. А когато тя падне напълно? Спокойно, няма да ви се наложи да стоите на едно място в чакане на местния хижар и неговия верен джип УАЗ.



Econic One може да се кара и без електромоторът да е включен. Просто тогава ще се върнете към реалността на простосмъртните, които не получават електрическо подпомагане, докато въртят самотно педалите. Тогава ще разчитате на монтаж Shimano Deore, включваш система от 1 венец отпред и десет отзад, които ще удовлетворят всичките ви нужди - от катеренето на много стръмни участъци в пресечена мощност, до развиването на висока скорост в равните отсечки. Спирането пък е обезпечено от хидравлични спирачки с дискове съответно 180 мм отпред и 160 мм отзад.



Удоволствието от карането на Econic One се изразява в достъпността. Планината вече е достъпна за вас и ви очаква. Онзи досаден баир на път за офиса ви вече няма да е пречка за вас, а ако искате да подарите колело на баща си, например, Econic One не би го дискриминирал по възрастов признак.



Само се замислете колко по-често бихте карали колело, ако не ви се налагаше да сте по-официално облечени на работа? С електрическо колело човек съвсем спокойно може да носи сако и риза и да не се притеснява, че когато пристигне в офиса, ризата вече ще е за смяна. От друга страна обаче, електромоторът и 36-волтовата батерия тежат доста, а рамката е усилена, което допълнително увеличава теглото на велосипеда. Все пак, Eljoy Econic One успява да минимизира щетите с общо тегло от 22 килограма, което не е фрапиращо в никакъв случай, особено имайки предвид, че това е велосипед с фабрична стойка, устройство за дистанционно заключване на задната капла, фар, цветен дисплей, който изобразява моментната ви скорост, оставащият пробег и изминатото разстояние, както и управляващ панел с бутони.



Еconic One e нещо повече от електрически велосипед, защото е “умен”. Системата позволява да свържете колелото си с мобилно приложение, откъдето можете лесно да проверите точното му местоположение, да го отключите или заключите дистанционно, както и да разберете колко заряд имате в батерията и колко километра сте изминали общо, например.



Еljoy Econic One е чудесен избор за хора, които обичат уикенд приключенията в планината. Той е истински “твърдак”, с който можете да щурмувате пътеките и платата, без да се притеснявате от каквито и да е неравности. За последните се грижат 29-инчови гуми Continental и амортисьорна вилка Suntour с ход 100 мм. Градската среда не е естественият хабитат на този велосипед, но той с лекота може да се използва и там. Ако пък не сте по офроуда, можете просто да заложите на някой от градските модели на българската фирма, които се предлага с доста екстри, ориентирани към проблемите на градския човек. И преди някой неуместно да попита отново защо сме с велосипед и какво е на колата, бързаме да отговорим: “Не, просто ни е приятно”.



