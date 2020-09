Моторни спортове MotoGP с първи тестове на радио връзка с пилота 16 септември 2020 | 12:05 - Обновена Прочетена 69 0



Пилотите в MotoGP изпробваха за първи път система за радио връзка, подобна на тази в автомобилните спортове, по време на вчерашния тестов ден на „Мизано“. Don’t worry, Fabio isn’t listening to music during today’s #MisanoTest



He is testing the new communications system that would be used for safety reasons, to warn riders of on-track hazards.@MotoGP pic.twitter.com/XlE5KWFtX8 — PETRONAS SRT (@sepangracing) September 15, 2020 Системата, която първоначално ще се използва само от страна на състезателния директор, който ще уведомява пилотите за опасност на пистата чрез предварително записани съобщения, получи смесени реакции от състезателите в кралския клас. Според Андреа Довициозо (Ducati), самите съобщения се чуват безпроблемно, но слушалките, които за разлика от тези използвани в автомобилните спортове не са отлети спрямо формата на ухото на състезателя, а са най-обикновени такива, не изолират достатъчни добре шума на вятъра и това прави трудно за пилотите да чуват работата на своя двигател. „Изпробвахме системата и тя е добра, звукът е ясен и чуваш идеално съобщението, което ти се подава. За жалост, самите слушалки трябва да се променят, защото поради липсата на тапите, с които традиционно караме, не можех да чувам двигателя заради силния вятър“, коментира италианския състезател. Неговото мнение бе подкрепено и от Жоан Мир (Suzuki) и Пол Еспаргаро (KTM), като и тримата пилоти се изказаха в подкрепа на въвеждането на подобна система, но само ако тези проблеми бъдат изгладени. Some things are just mandatory @jackmilleraus | #MisanoTest pic.twitter.com/8RqOhLC0Jd — MotoGP™ (@MotoGP) September 15, 2020 А идеята за въвеждането на директна радио връзка към пилот дойде след инцидентите, които се случиха по време на двата състезателни уикенда на „Ред Бул Ринг“ в Австрия миналия месец, когато пилоти и от трите клас не реагираха навреме на сигналите подавани им чрез флагове от страна на маршалите край трасето. „Това бяха наистина първоначални тестове. Искахме да изпробваме две основни неща. Първо дали пилотите ще чуват ясно съобщенията и втора, дали те ще бъдат разконцентрирани от тях ако те бъдат подадени по време на завой, или друг момент на висока концентрация. И в двата случая резултатите бяха много добри за пилотите, с които разговаряхме. Така че можем да кажем, че сме доволни от този първи ден“, заяви директорът на собственице на шампионата Dorna Sport, Кармело Еспалета. New parts, and possibly a new direction ahead of the #EmiliaRomagnaGP?



Here is the full story from the #MisanoTest! pic.twitter.com/vtZsE2MYED — MotoGP™ (@MotoGP) September 16, 2020 Все още не ясно кога ще бъде евентуалното въвеждане на тази система, като плановете са в бъдеще комуникацията да бъде отворена и за самите отбори. А най-бърз във вчерашния тест бе Маверик Винялес (Yamaha), като той остана пред Такааки Накагами (LCR Honda) и Йоан Зарко (Avintia Ducati). The sun sets on the #MisanoTest!



Here's the full classification from today's action #MotoGP pic.twitter.com/Fi9DmbkzJe — MotoGP™ (@MotoGP) September 15, 2020 Сезонът в MotoGP продължава този уикенда с Гран При на Емилия-Романя, което също ще се проведе на „Мизано“.

