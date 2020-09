Маями поведе във финала на Изток след трилър (видео)

В първия мач от финалната серия на Изток тази нощ Маями спечели срещу Бостън със 117:114 след продължение.

Let's not forget the 14-point 4th quarter deficit we had to overcome...



Playoff Jimmy led that charge again!

#HEATHighlights pic.twitter.com/cQI62keS8M — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 16, 2020

Двубоят премина през няколко обрата. „Келтите“ водеха през цялата последна четвърт, дори и с двуцифрена разлика, но в самия край Маями успя да изравни и да прати мача в добавено време, където измъкна победата.

Бам Адебайо стана герой за своя тим, след като в последните секунди на продължението успя да блокира стрелба на Джейсън Тейтъм.

Бътлър наниза кош 12 секунди преди края на допълнителното време за 115:114, а след това реализира и наказателен удар. Тейтъм пропусна в следващата атака, а Бам Адебайо добави още една точка от наказателната линия за 117:114. В последните 2.5 секунди Бостън организира атака, но Тейтъм пак не успя да вкара със сирената.

The. Block.



That, and so much more to unpack in tonight's Game 1 victory over Boston. https://t.co/KnVGYPz831 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 16, 2020

Горан Драгич беше лидер за победителите с 29 точки, 7 борби и 4 асистенции. Джей Краудър добави 22 точки, а Джими Бътлър допринесе с 20 точки. Резервата Тайлър Хиро пък беше близо до "трипъл-дъбал" с 12 точки, 11 борби и 9 асистенции.

Rook nearly messed around and got a triple-double



12 points, 11 rebounds, & 9 assists for @raf_tyler

#HEATHighlights pic.twitter.com/tiiFO4Rqyf — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 16, 2020



Джейсън Тейтъм беше най-добър за Бостън с 30 точки и 14 борби, но пропусна да вкара със сирената от дистанция в края на редовното време. Маркъс Стюърт се отличи с 26 точки, но това не беше достатъчно.

Маями изоставаше със 71:85 в началото на последната четвърт, но стигна до 106:106, за да вкара мача в продължение.