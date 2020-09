Тенис Мугуруса спечели битката на шампионките от Шлема срещу Стивънс 16 септември 2020 | 09:28 Прочетена 182 0



копирано





Поставената под номер 9 Мугуруса надделя с 6:3, 6:3 за 81 минути.



Испанката, шампионка на "Ролан Гарос" през 2016 година, започна силно и взе пет от първите шест гейма по пътя си към успеха в първия сет.

Perfect start on clay



Garbi powers past Stephens 6-3, 6-3 in the battle of Slam winners to seal a great win and book a spot in the @InteBNLdItalia R2



Phenomenal performance from the start to the end, very solid from the baseline, so effective in break points (saved 7/8). pic.twitter.com/uk3kO142xY — Garbi Muguruza No.1 (@MuguFan) September 15, 2020 В последствие двубоят беше прекъснат заради дъжд, а при подновяването на играта след около час пауза Мугуруса реализира пробиви в първия и в деветия гейм на втория сет, за да триумфира.



"Беше много труден първи кръг. Мисля, че се представих добре и бях подготвила правилния план за игра срещу нея, който реализирах отлично. Това беше първият ми мач на клей от доста време, така че не знаеш какво може да се получи. Условията също бяха тежки. Въпреки всичко, успях да играя на високо ниво и да остана солидна през цялата среща", заяви испанката.



Стивънс е шампионка на Откритото първенство на САЩ през 2017 година и финалистка на "Ролан Гарос" през 2018 година.

A forehand down the line seals it for @GarbiMuguruza.



She bests Stephens 6-3, 6-3. #ibi20 pic.twitter.com/edD02W39av — wta (@WTA) September 15, 2020 Мугуруса ще играе във втория кръг срещу друга американка Кори Гоф.



16-годишната Гоф постигна първия си успех в Тура на УТА на червено, след като надделя над Онс Жабюр (Тунис) с 6:4, 6:3 при дебюта си в Рим.



Шампионката от "Ролан Гарос" през 2009 година Светлана Кузнецова (Русия)започна с труден успех над Бернарда Пера (САЩ) с 3:6, 7:6(3), 6:3, а във втория кръг тя ще се изправи срещу номер 14 Анет Контавейт (Естония).



Квалификантката Даря Касаткина спечели изцяло руския сблъсък срещу ачастващата с "уайлд кард" Вера Звонарьова с 6:2, 6:2, а следващата й съперничка ще бъде Катаржина Синиакова (Чехия).

Синиакова изненада на старта 15-ата поставена Анжелик Кербер (Германия) с 6:3 6:1. Испанката Гарбине Мугуруса спечели битката на шампионките от Големия шлем срещу Слоун Стивънс (САЩ) в първия кръг на силния турнир по тенис на червени кортове в италианската столица Рим с награден фонд 1,69 милиона евро.Поставената под номер 9 Мугуруса надделя с 6:3, 6:3 за 81 минути.Испанката, шампионка на "Ролан Гарос" през 2016 година, започна силно и взе пет от първите шест гейма по пътя си към успеха в първия сет.В последствие двубоят беше прекъснат заради дъжд, а при подновяването на играта след около час пауза Мугуруса реализира пробиви в първия и в деветия гейм на втория сет, за да триумфира."Беше много труден първи кръг. Мисля, че се представих добре и бях подготвила правилния план за игра срещу нея, който реализирах отлично. Това беше първият ми мач на клей от доста време, така че не знаеш какво може да се получи. Условията също бяха тежки. Въпреки всичко, успях да играя на високо ниво и да остана солидна през цялата среща", заяви испанката.Стивънс е шампионка на Откритото първенство на САЩ през 2017 година и финалистка на "Ролан Гарос" през 2018 година.Мугуруса ще играе във втория кръг срещу друга американка Кори Гоф.16-годишната Гоф постигна първия си успех в Тура на УТА на червено, след като надделя над Онс Жабюр (Тунис) с 6:4, 6:3 при дебюта си в Рим.Шампионката от "Ролан Гарос" през 2009 година Светлана Кузнецова (Русия)започна с труден успех над Бернарда Пера (САЩ) с 3:6, 7:6(3), 6:3, а във втория кръг тя ще се изправи срещу номер 14 Анет Контавейт (Естония).Квалификантката Даря Касаткина спечели изцяло руския сблъсък срещу ачастващата с "уайлд кард" Вера Звонарьова с 6:2, 6:2, а следващата й съперничка ще бъде Катаржина Синиакова (Чехия).Синиакова изненада на старта 15-ата поставена Анжелик Кербер (Германия) с 6:3 6:1. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 182

1