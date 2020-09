Колоездене Ленард Кемна най-накрая постигна етапна победа на "Тур дьо Франс" 15 септември 2020 | 19:27 Прочетена 178 0



копирано



@lennardkaemna



First words from the first-time Tour stage winner



Interview in #TDF2020 pic.twitter.com/tEiVih2OTM — Tour de France™ (@LeTour) September 15, 2020 Германецът Ленард Кемна от отбора на "БОРА-Хансгроу" постигна първата си етапна победа в Обиколката на Франция, след като триумфира в днешния 16-и етап от Ла Тур дю Пин до Вияр дьо Ланс.

24-годишният Кемна показа страхотна езда и измина 164-километровата дистанция за 4 часа, 12 минути и 52 секунди. Кемна атакува мощно в края на предпоследната височина за деня - Монт дю Сен-Низие дю Мюшеро от първа категория и така разби групата на откъсналите се в атака колоездачи. Втори на 1 минути и 27 секунди зад Кемна финишира еквадорецът Ричард Карапас, а третото място на 1:56 минути остана за швейцареца Себастиен Райхенбах.



Основната група, в която се движеха лидерите в генералното класиране Примож Роглич и Тадей Погачар от Словения, не тръгна да гони бегълците и с доста спокойно темпо караше до последните два километра. Тогава Погачар и съотборниците му от тима на Обединените арабски емирства опитаха атака, но тя бе умело контрирана от тима на Роглич "Йъмбо Висма". Двамата словенци пристигнаха на финала с пасив от 16:48 минути от победителя Кемна.





After a stage at the @dauphine, It was a first Tour win for @lennardkaemna as he stole a march to win solo in Villard-de-Lans!



Here's the final kilometre



Après sa victoire sur le @dauphine, @lennardkaemna s'impose en solitaire sur le #TDF2020 à Villard-de-Lans. pic.twitter.com/FQvtyrvvaY — Tour de France™ (@LeTour) September 15, 2020 Големите губещи в днешния етап бяха колумбийците Еган Бернал и Наиро Кинтана. Миналогодишният победител Бернал отново показа, че не се намира в добра форма и пристигна на финала с последната група от състезатели, докато Кинтана закъса на финалните два километра, което практически го лишава от шансове за място в челната тройка.

В генералното класиране лидер с "жълтото трико" остава Роглич с общо време от 70 часа, 6 минути и 47 секунди. Той има аванс от 40 секунди пред Погачар и от 1:34 минути пред колумбиеца Ригоберто Уран, който е трети. Колумбиецът Миген Анхел Лопес на 1:45, британецът Адам Йейтс на 2:03 и австралиецът Ричи Порт на 2:13 минути допълват шестицата в общото подреждане.



В класирането в останалите категории начело при спринтьорите с 269 точки е ирландецът Сам Бенет, следван от словака Петър Саган с 224 и италианеца Матео Трентин с 212, който спечели днешния междинен спринт на 45-ия километър от етапа. При катерачите с по 36 точки първата позиция се разделя от французите Беноа Кознефрой и Пиер Ролан, докато безспорен лидер при младите състезатели до 25 години е Погачар. При отборите на първо място е "Мовистар", пред ИНЕОС и "ЕФ Про Сайклинг".



В утрешния 17-и етап, който се очертава като кралски в тазгодишното издание на Тура и се очаква да бъде посетен и от президента на Франция Еманюел Макрон, ще бъдат изминати 170 километра от Гренобъл до Мерибел Кол дьо ла Лоз, като колоездачите ще трябва да преминат през две височини - Кол дьо Маделин и Кол дьо ла Лоз, които обаче са от висша категория.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 178 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1