Реваншът между Поветкин и Уайт ще е през ноември

Александър Поветкин и Дилиън Уайт ще проведат реванша помежду си на 21 ноември, обявиха от Sky Sports. Те определиха сблъсъка като финал на есенната програма в британския бокс.

Alexander Povetkin vs Dillian Whyte 2 is the explosive ending to the autumn schedule on Sky, featuring world title fights, Joshua Buatsi and the WBSS final