Конър Макгрегър: Благодаря за обидите, лицемери

реши да отговори на няколко от критиците, които не бяха доволни от последната му изцепка във Франция. Голямата звезда на UFC бил в бар и си развял оная работа пред млада жена, която искала да стигне до тоалетните. Отвратената жена пуснала жалба в полицията, а Макгрегър беше арестуван и по-късно освободен.



В момента тече разследване и ще бъдат прегледани записи от охранителни камери. За пореден път "The Notorious" се забърква в скандал, а това не се хареса на много хора. В своя акаунт в социалните мрежи Макгрегър отговори на няколко коментари, а по-късно изтри написаното. Ето какво сподели Макгрегър:





conor is a human too @TheNotoriousMMA love u man pic.twitter.com/SRlKeifWIt — Not Conor McGregor (@motivatedconor) September 14, 2020 Няколко минути по-късно Макгрегър отговори на друг фен, който явно работи в програма за превенция на самоубийства. Ето какво му написа Конър:

"Занимаваш се с превенция на самоубийства, но въпреки това ме осмиваш по този начин онлайн в този ужасен момент от живота ми. Опитвам се да остана силен за децата ми, и хората, които разчитат на мен, и които ме обичат и подкрепят. Благодаря за обидите, лицемери. "



1