Ким Клайстерс спира с турнирите за няколко седмици

Бившата №1 в света Ким Клайстерс обяви, че “замразява” за известно време кариерата си след завръщането си в професионалния тенис през февруари. 37-годишната белгийка все още няма победа в официален професионален мач след завръщането си. През февруари тя загуби от Гарбине Мугуруса в Дубай, а в началото на март, непосредствено преди спирането на сезона заради пандемията от коронавирус, претърпя поражение от Йохана Конта в Монтерей. Клайстерс отстъпи пред Мугуруса при завръщането си След рестарта на сезона носителката на 4 титли от “Големия шлем” загуби в първия кръг на US Open от рускинята Екатерина Александрова с 6:3, 5:7, 1:6. Клайстерс, която е майка на 3 деца, иска да обърне повече време на семейството си в следващите седмици. I have decided to spend the next few weeks with my family. NYC showed how much progress I’ve made & also what I need to work on. Not sure where I’ll play next but will let you know soon. For now, back to training & school lunches ! — Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 14, 2020 “Реших да прекарам следващите няколко седмици с моето семейство. Ню Йорк ми показа какъв е прогресът ми и върху какво трябва да работя. Не съм сигурна кой ще е следващият турнир, където ще играя, но скоро ще ви уведомя. Засега обратно на тренировките и училищните обеди”, написа в Twitter Клайстерс. “Реших да прекарам следващите няколко седмици с моето семейство. Ню Йорк ми показа какъв е прогресът ми и върху какво трябва да работя. Не съм сигурна кой ще е следващият турнир, където ще играя, но скоро ще ви уведомя. Засега обратно на тренировките и училищните обеди”, написа в Twitter Клайстерс. 0



