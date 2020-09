Световен футбол ФИФА подписа пакт с ООН 14 септември 2020 | 18:47 Прочетена 78 0



Президентът на ФИФА Джани Инфантино подписа във Виена пакт за сътрудничество със Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) за борба с корупцията и престъпността във футбола. "От 2016 година насам новата ФИФА е постигнала значителен напредък по отношение на доброто управление и в областта на футболната почтеност", каза Инфантино, позовавайки се на годината, през която пое централата след скандалите за корупция. UNODC Executive Director @GhadaFathiWaly welcomed @FIFAcom President Gianni Infantino @UN_Vienna.



UNODC and FIFA have been cooperating closely over the last number of years on issues relating to tackling #corruption and #crime in and through #football#SaveSport #ChooseSport pic.twitter.com/fBJnE1Aqho — UN Office on Drugs & Crime (@UNODC) September 14, 2020 ФИФА ще помогне за финансирането на глобална агенция за борба с корупцията в спорта. "Ние сме готови да инвестираме в това", каза Инфантино, предполагайки, че "може би създаването на такава агенция ще помогне да се направи спортът безопасен през следващите десетилетия". 0



