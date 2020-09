Ерик Стоев: Можехме да сме европейски шампиони, но явно не ни е било писано

View this post on Instagram

За съжаление 4то място...Можехме да сме Европейски шампиони,но явно не ни е било писано.Класирахме се за Световно Първенство другото лято.С високо вдигнати глави отиваме да взимаме медали.Искам да благодаря на всеки който ни подкрепяше,на треньорския щаб също разбира се,но най-вече на моя отбор мойто семейство.Обичам ви момчета

