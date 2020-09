Попето с любопитни думи за националния тим - може ли да има завръщане?

View this post on Instagram

Всегда настроение поднимается, когда тебе пишут и звонят твои тренера и говорят, что ждут в твой клуб и сборная #фкСочи #ИвелинПопов

A post shared by Ивелин Попов | Ivelin Popov (@ivelin_popov_official) on Sep 14, 2020 at 4:03am PDT