Божинов към Ради Цонев: Чакаме те, за да мечтаем за нещо голямо с Левски

Ho passato momenti bellissimi e altri non cosi belli ma e stata una esperienza fantastica.Chi mi ha visto in campo sa quando ci tenevo a questa squadra. Grazie per tutti i messaggi. Rimarro per sempre un tifoso del Lecce. In bocca al lupo

A post shared by Radoslav Tsonev (@rtsonev21) on Sep 14, 2020 at 4:51am PDT