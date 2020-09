НБА ЛА Клипърс отново се сгромоляса срещу Денвър, съперникът на Лейкърс ще бъде определен в седми мач 13 септември 2020 | 23:31 - Обновена Прочетена 449 0



Game 7. Tuesday. #MileHighBasketball pic.twitter.com/LjRgVZjrVH — Denver Nuggets (@nuggets) September 13, 2020 По този начин Нъгетс си извоюваха правото да активират решителния седми мач, в който ще бъде определен опонентът на ЛА Лейкърс на финала на конференцията.



Lakers fans seeing the Clippers going to G7 vs Denver pic.twitter.com/N4X4dg7GdN — SportsCenter (@SportsCenter) September 13, 2020 Припомняме, че събитията в мач №5 бяха идентични - Клипърс мачкаха съперниците си през първото полувреме, достигнаха до 16 точки аванс, но през втората част на срещата бяха бледа сянка на себе си и допуснаха обрат - 105:111.



Someone, anyone, former NBA players. Can you explain to me how this gr8 Clipper defensive tm keep blowing double digit leads especially with 3 All NBA Defensive tm members and a defensive minded head coach? Drop a comment below — shannon sharpe (@ShannonSharpe) September 13, 2020 Клипърс достигнаха да преднина в рамките на десетте точки още в първата четвърт, като пренесоха добрата си игра и във втория период, за да се отскубнат на 16 точки аванс от съперника си. В третата част обаче всичко се преобърна - Денвър сътвори изумителна серия от 17:0 в рамките на пет игрови минути, с която се върна в мача при 73:72, а в последната четвърт вече бе водач в резултата след кошове на Тори Крейг и Монте Морис - 81:85.

Кауай Ленърд върна един кош за отбора си, но това бе може би последният добър момент за Клипърс до края на мача, тъй като Йокич, Джамал Мъри, Гари Харис и Майкъл Портър-младши съкрушиха фаворитите със серия от 26:14 за край на мача и донесоха успеха на тима си - 98:111.



Никола Йокич бе блестящ за Нъгетс с 34 точки, 14 борби и 7 асистенции, Джамал Мъри наниза 21 пункта, Гари Харис се включи перфектно към нападателната мощ на тима с 16 точки, а Майкъл Портър-младши и Монте Морис вкараха съответно по 13 и 10 точки от пейката.



“Clipper, Lou will strippers, Kawhi, Kahoot, kawhere...don’t matter Nuggets in 7!” pic.twitter.com/jVL8YYyfyN — NBA Memes (@nbamemesinsta) September 13, 2020 Пол Джордж записа 33 точки, 6 борби и 5 отнети топки на сметката си за Клипърс, Кауай Ленърд вкара 25 точки и взе 8 борби, Лу Уилямс добави 14 точки от пейката, а Джеф Грийн допълни с 11 пункта.



