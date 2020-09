Колоездене Тадей Погачар постигна втора етапна победа в Обиколката на Франция (видео) 13 септември 2020 | 19:01 - Обновена Прочетена 150 0



Примож Роглич се класира на втората позиция. Словенският колоездач е с времето на своя сънародник. Трети в състезанието се нареди австралиецът Ричи Порт, който е на 5 секунди след Погачар.

@rogla



"Oui, je voulais gagner aujourd'hui. C'est une bonne journée pour nous. L'équipe a fait un incroyable travail. Le cyclisme n'est pas un sport individuel. Ça aurait été mieux de gagner 4 secondes, mais j'étais un peu trop court. Je suis content de moi."#TDF2020 pic.twitter.com/o6H7yGvjPC — Tour de France™ (@LeTour) September 13, 2020 В генералното класиране шест кръга преди края води Роглич, който е с общо време 65.37:07 часа и води с 40 секунди пред Тадей Погачар. Трети до момента е Ригоберто Уран. Колумбиецът, който остана девети в неделя, е на 1.37 минути след лидера.

Тур дьо Франс приключва на 20 септември в Париж, а в понеделник е почивен ден за състезанието. As many fell victim to the Grand Colombier, there was another opportunity for the Slovenians as @tamaupogi won ahead of @rogla in the last kilometre!



@Tamaupogi s’envole au Grand Colombier ! Dans un dernier kilomètre décisif, il devance @rogla sur la ligne !#TDF2020 pic.twitter.com/Jxp5jtJlk1 — Tour de France™ (@LeTour) September 13, 2020 Тадей Погачар спечели 15-ия етап от колоездачната обиколка на Франция. 21-годишният словенец измина 174.5 километра между Лион ет льо Кол до Гран Колумбиер за 4.34:13 часа. Това е втората етапна победа за Погачар в тазгодишното издание на "Тур дьо Франс".Примож Роглич се класира на втората позиция. Словенският колоездач е с времето на своя сънародник. Трети в състезанието се нареди австралиецът Ричи Порт, който е на 5 секунди след Погачар.В генералното класиране шест кръга преди края води Роглич, който е с общо време 65.37:07 часа и води с 40 секунди пред Тадей Погачар. Трети до момента е Ригоберто Уран. Колумбиецът, който остана девети в неделя, е на 1.37 минути след лидера.Тур дьо Франс приключва на 20 септември в Париж, а в понеделник е почивен ден за състезанието.

