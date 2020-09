Англия Моуриньо: Обичам всичко в моята работа 13 септември 2020 | 18:43 Прочетена 227 0



"But I'm the same guy, the same principles, the same passion, nothing at all has changed." [Sky Sports] pic.twitter.com/YZeZxiv7AI — Goal (@goal) September 13, 2020 Да си футболен мениджър е много сложна работа. Ако хората си мислят, че става въпрос за това просто да избираш 11 играчи, не е така. Ако хората си мислят, че просто трябва да правиш тактически анализи и да подготвяш отбора тактически, не е така. Ако хората си мислят, че просто ръководиш хора и си техен лидер, не е така. Ако хората си мислят, че става въпрос за това да се опиташ да имаш информация за всички неща, свързани с отбора, не е така. Става въпрос за всичко това взето заедно! И всичко това прави работата много, много сложна, но това си е моята работа и аз я обичам”, заяви Моуриньо. Мениджърът на Тотнъм Жозе Моуриньо даде интервю пред “Скай Спортс” по случай 20-годишнината от началото на своята треньорска кариера. Той беше категоричен, че не се е променил с годините, като също така подчерта колко много обича своята работа.“Аз съм си със същите ДНК и принципи. Същият човек съм си. Но очевидно съм претърпял голяма еволюция по отношение на тренирането и ръководенето на играчи и футболни отбори, както и във всичко, свързано с играта. Но аз съм си същият човек. Разбира се, цветът на косата ми е различен и имам няколко бръчки. Но аз съм си същият човек със същите принципи и страст, напълно нищо не се е променило.Обичам всичко, свързано с моята работа. Единственото, което не понасям, е да губя. Мразя да губя. Но много добре знам, че това е част от нашата работа и всичко, свързано с нея, е нещо, което обичам. Затова не се виждам да правя нещо друго в моя живот. Във футбола просто обичам всичко. Ако ме питате за всичко, свързано с работата, няма нищо, което да не ми харесва. Дори проблемите и трудностите са неща, на които се наслаждавам в тази работа. Така че предизвикателството е да си щастлив, щастлив, щастлив, щастлив!Да си футболен мениджър е много сложна работа. Ако хората си мислят, че става въпрос за това просто да избираш 11 играчи, не е така. Ако хората си мислят, че просто трябва да правиш тактически анализи и да подготвяш отбора тактически, не е така. Ако хората си мислят, че просто ръководиш хора и си техен лидер, не е така. Ако хората си мислят, че става въпрос за това да се опиташ да имаш информация за всички неща, свързани с отбора, не е така. Става въпрос за всичко това взето заедно! И всичко това прави работата много, много сложна, но това си е моята работа и аз я обичам”, заяви Моуриньо.

