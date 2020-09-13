ЦСКА 1948 CSKA 1948

Царско село 0:0 ЦСКА 1948

последен:
28.08.2020

ЦСКА 1948 - Монтана

следващ:
13.09.2020

създаване: 2016г.
стадион: "Васил Левски"
президент: Добрин Гьонов
треньор: Красимир Балъков
web: ЦСКА 1948 / bgclubs.eu

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efbet Лига

ЦСКА 194818:45Монтана11-те на ЦСКА 1948 и Монтана

13 септември 2020 | 17:34
Прочетена 677
11-те на ЦСКА 1948 и Монтана
Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА 1948 и Монтана, които излизат в мач от петия кръг на efbet Лига. Домакините отново са без двама от основните си футболисти - Димитър Пиргов и Андон Гущеров, които отсъстват поради контузии.

Гостите пък правят вратарска рокада. Вместо Орлинов започва Макенджиев.

ЦСКА 1948 - МОНТАНА

ЦСКА 1948: 29. Наумов, 25. Ал. Александров, 21. Василев, 87. Петров, 24. Марин, 26. Юсеин, 8. Климентов, 17. Младенов, 10. Шопов, 33. Иванов, 9. Камбуров

МОНТАНА: 30. Макенджиев, 25. Башлиев, 33. Цонков, 13. Йорданов, 10. Айтов, 20. Илиев, 6. Ангелов, 23. Георгиев, 8. Тасев, 16. Цветков, 11. Минков

ГЛЕДАЙТЕ ТУК
efbet Лига
5 кръг, неделя 13 септември
ЦСКА 1948
18:45предстои
Монтана
Стадион: Васил Левски
Съдия: Валентин Железов
29
21
25
24
87
10
26
8
33
17
9
Красимир Балъков
Владимир Иванов
4-4-2
4-4-2
Титуляри
Даниел Наумов Даниел Наумов29
Александър Александров Александър Александров25
Венцислав Василев Венцислав Василев21
Симеон Петров Симеон Петров87
Лазар Марин Лазар Марин24
Васил Шопов Васил Шопов10
Серкан Юсеин Серкан Юсеин26
Ивайло Климентов Ивайло Климентов8
Даниел Младенов Даниел Младенов17
Мартин Камбуров Мартин Камбуров9
Галин Иванов Галин Иванов33
efbet Лига М П Р З Г точки
1 Лудогорец Лудогорец
5
4
0
1
13:5 (8)
12
2 ЦСКА-София ЦСКА-София
5
3
2
0
8:5 (3)
11
3 Царско село Царско село
5
2
3
0
4:0 (4)
9
4 Арда (Кърджали) Арда (Кърджали)
5
2
3
0
9:6 (3)
9
5 Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив)
5
3
0
2
7:7 (0)
9
6 Берое Берое
4
2
2
0
11:3 (8)
8
7 Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив)
5
1
2
2
8:8 (0)
5
8 Черно море Черно море
5
1
2
2
8:8 (0)
5
9 Монтана Монтана
4
1
2
1
4:7 (-3)
5
10 Левски Левски
4
1
1
2
5:4 (1)
4
11 Ботев (Враца) Ботев (Враца)
5
1
1
3
5:11 (-6)
4
12 ЦСКА 1948 ЦСКА 1948
4
0
3
1
2:4 (-2)
3
13 Славия Славия
4
0
1
3
1:7 (-6)
1
14 Етър Етър
4
0
0
4
0:10 (-10)
0
  • Квалификации ШЛ
  • Квалификации ЛЕ
  • Бараж
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Спортни новини		 Прочетена 677

Добави коментар ›› Коментари (11)

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Днес
(Гост) 10
отговор
13 септември 2020 | 18:01

са хубавите мачове!Играят все пак ЦСКА и Левски!?Класика в жанра! Рейтинг: 0 0

ЦСКА 1948
(Гост) 9
отговор
13 септември 2020 | 17:58

А Литекс София снощи едва биха Рейтинг: 0 0

Череп
(Гост) 8
отговор
13 септември 2020 | 17:57

ЦЕКАТА е при Бочето и му е много кеф Рейтинг: 3 0

!!!
(Гост) 7
отговор
13 септември 2020 | 17:54

ЦЕКА Рейтинг: 2 0

MONTANA
(Гост) 6
отговор
13 септември 2020 | 17:49

Само Монтана Рейтинг: 2 0

селяко
(Гост) 5
отговор
13 септември 2020 | 17:49

По-купен от тоя мач няма къде да гледате. Рейтинг: 2 2

Асан циганина
(Гост) 4
отговор
13 септември 2020 | 17:46

Снощи лично видех в кръчмата на Требич Цеко и кмето на Монтана къркаха ликьор.По едно време Цеко стана и удари в челото на кмето 30 кинта и рече утре сваляте гащи. Рейтинг: 3 2

Donosnika Pl. Markov
(Гост) 3
отговор
13 септември 2020 | 17:46

Това кое цска е. Ловешкото или Разградското. Рейтинг: 2 2

varna
(Гост) 2
отговор
13 септември 2020 | 17:45

успех армейци Рейтинг: 0 4

CSKA
(Гост) 1
отговор
13 септември 2020 | 17:41

Само ЦСКА 1948 Рейтинг: 2 4 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                  Две катастрофи на магистрала 
                
                
                  Две катастрофи на магистрала "Тракия", трафикът към София е затруднен  

                
              

              

                
                  Моторист загина при катастрофа в центъра на Варна
                
                
                  Моторист загина при катастрофа в центъра на Варна

                
              

              

                
                  Проф. Иво Петров:  Времето на изолацията отмина, настъпи времето на съжителството с коронавируса 
                
                
                  Проф. Иво Петров:  Времето на изолацията отмина, настъпи времето на съжителството с коронавируса 

                
              

              

                
                  Кой ще се грижи за болните в Краище след смъртта на семейство лекари? 
                
                
                  Кой ще се грижи за болните в Краище след смъртта на семейство лекари? 

                
              

              

                
                  Ивайло Калфин: Никой отвън няма да подреди България
                
                
                  Ивайло Калфин: Никой отвън няма да подреди България

                
              

              

                
                  Проф. Гарабед Минасян: В България пари бол, въпросът е как ще се харчат
                
                
                  Проф. Гарабед Минасян: В България пари бол, въпросът е как ще се харчат

                
              

              

                
                   Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава утре
                
                
                   Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава утре

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
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                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
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                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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