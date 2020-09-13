11-те на ЦСКА 1948 и Монтана

|
|
Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент
|
|
efbet Лига
Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА 1948 и Монтана, които излизат в мач от петия кръг на efbet Лига. Домакините отново са без двама от основните си футболисти - Димитър Пиргов и Андон Гущеров, които отсъстват поради контузии.
Гостите пък правят вратарска рокада. Вместо Орлинов започва Макенджиев.
ЦСКА 1948 - МОНТАНА
ЦСКА 1948: 29. Наумов, 25. Ал. Александров, 21. Василев, 87. Петров, 24. Марин, 26. Юсеин, 8. Климентов, 17. Младенов, 10. Шопов, 33. Иванов, 9. Камбуров
МОНТАНА: 30. Макенджиев, 25. Башлиев, 33. Цонков, 13. Йорданов, 10. Айтов, 20. Илиев, 6. Ангелов, 23. Георгиев, 8. Тасев, 16. Цветков, 11. Минков
ГЛЕДАЙТЕ ТУК
efbet Лига
5 кръг, неделя 13 септември
ЦСКА 1948
18:45предстои
Монтана
Стадион: Васил Левски
Съдия: Валентин Железов
29
21
25
24
87
10
26
8
33
17
9
4-4-2
4-4-2
8 халф
10 вратар
x
Още по темата
|
›› Видео
›› efbet Лига
›› Live Scores
Календар
календар затвори
Няма мачове днес.
›› БГ Футбол
›› Novini.bg
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
(Гост) 10
отговор
са хубавите мачове!Играят все пак ЦСКА и Левски!?Класика в жанра! Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
А Литекс София снощи едва биха Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
отговор
ЦЕКАТА е при Бочето и му е много кеф Рейтинг: 3 0
(Гост) 7
отговор
ЦЕКА Рейтинг: 2 0
(Гост) 6
отговор
Само Монтана Рейтинг: 2 0
(Гост) 5
отговор
По-купен от тоя мач няма къде да гледате. Рейтинг: 2 2
(Гост) 4
отговор
Снощи лично видех в кръчмата на Требич Цеко и кмето на Монтана къркаха ликьор.По едно време Цеко стана и удари в челото на кмето 30 кинта и рече утре сваляте гащи. Рейтинг: 3 2
(Гост) 3
отговор
Това кое цска е. Ловешкото или Разградското. Рейтинг: 2 2
(Гост) 2
отговор
успех армейци Рейтинг: 0 4
(Гост) 1
отговор
Само ЦСКА 1948 Рейтинг: 2 4