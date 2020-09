НБА Янис на среща със собствениците на Милуоки, негов ход панира феновете 13 септември 2020 | 15:32 - Обновена Прочетена 357 0



копирано





Yahoo Sources: Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo met with ownership today to discuss his future and future of the franchise. https://t.co/403A6swHBv — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) September 13, 2020 Снощи пък феновете на баскетбола отвъд океана се шокираха, когато разбраха, че действащият MVP на НБА е отпоследвал както всичките си съотборници, така и самия профил на Милуоки в социалната мрежа "Инстаграм". В момента Янис следва само 8 профила, като сред тях са тези на майка му и трите му братя.



“Giannis unfollows all his Bucks teammates on IG”



Steph Curry: pic.twitter.com/nwgPWknFU4 — Josiah Johnson (@KingJosiah54) September 12, 2020 25-годишният грък публично заяви след отпадането от плейофите, че не смята да напуска настоящия си тим. Това обаче няма да попречи на спекулациите да се въртят из медийното пространство, а именно според тях най-големият фаворит за подписа на гръцкия национал е Маями Хийт. Голямата звезда на Милуоки Бъкс Янис Адетокумбо се е срещнал със собствениците на "елените", за да обсъди както своето, така и бъдещето на организацията, съобщава Крис Хейнс от Yahoo Sports'. Слуховете за потенциално напускане на гръцкото крило се увеличиха след изненадващото отпадане на Бъкс от Маями Хийт още на полуфиналите на Източната конференция.Снощи пък феновете на баскетбола отвъд океана се шокираха, когато разбраха, че действащият MVP на НБА е отпоследвал както всичките си съотборници, така и самия профил на Милуоки в социалната мрежа "Инстаграм". В момента Янис следва само 8 профила, като сред тях са тези на майка му и трите му братя.25-годишният грък публично заяви след отпадането от плейофите, че не смята да напуска настоящия си тим. Това обаче няма да попречи на спекулациите да се въртят из медийното пространство, а именно според тях най-големият фаворит за подписа на гръцкия национал е Маями Хийт.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 357

1