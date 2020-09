Италия Ребич: Милан вече има двама лидери, няма нужда и аз да бъда такъв 13 септември 2020 | 15:22 - Обновена Прочетена 575 0



Un nuovo anno, un nuovo inizio, un nuovo numero di maglia #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/nf5qVQB2Tx — AC Milan (@acmilan) September 12, 2020 Искам да започнем сезона с трите точки срещу Голмайсторът на Милан от предишния сезон Анте Ребич не вижда смисъл и той да бъде лидер на тима, след като посочи двама такива - наставникът Стефано Пиоли и звездата Златан Ибрахимович . Вчера хърватинът беше закупен за постоянно от “росонерите”, след като впечатли с изявите си за тях по време на своя наем през миналата кампания.“Много съм щастлив, че подписах с Милан и че успях да докажа, че имам качествата да играя тук. Когато пристигнах тук миналия сезон, казах, че не съм нападател и че помагам на отбора по друг начин. След това вкарах 12 гола и се надявам да отбележа още повече през тази кампания. Няма конкретна причина защо си смених номера на 12. Исках да го взема още миналия сезон. Тогава обаче както №4, така и №12 бяха заети, но сега вторият беше свободен, така че го взех.Ибрахимович е чудесен играч. Той помага на отбора и има голям ефект върху всички. Винаги е удоволствие да играя с него, но просто се фокусирам върху моята собствена работа и да се справям добре в ролята ми. Дано да се справя още по-добре. Дали се виждам като лидер на тима? Вече си имаме един лидер на пейката - треньора, и друг на терена - Златан, така че в момента нямаме нужда от още един. Доверието на Стефано Пиоли в мен през втория полусезон беше много важно, но винаги съм работил добре и той видя, че заслужавам шанс. Когато го получих, аз се справих добре.Искам да започнем сезона с трите точки срещу Болоня . Най-важното нещо е отборът да побеждава. Ако вкарам, това е чудесно, но най-ценна е победата. Имахме триседмична почивка, но не сме спирали да тренираме. След това започнахме предсезонна подготовка преди три седмици и сме готови за началото на кампанията. Искаме да се представим по-добре от миналия сезон и да продължим с победите, както беше в неговия край”, заяви Ребич пред клубната телевизия.

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

